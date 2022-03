Bahnunfall Prozess um tödliche Ablenkung durch ein Handy

Oberstaatsanwalt Schmitt spricht von Gleichgültigkeit und Außerachtlassung der Sorgfaltspflichten. "Er war am Handy, als der Zug kam", bestätigte ein Kollege des Angeklagten, der als Sicherungsposten zum Unfallzeitpunkt auf der ihm zugeteilten Gleisseite stand, unweit des 29-Jährigen. "Er hat es am Anfang nicht mitbekommen, dass ein Zug auf meiner Seite kam", sagte der 26-Jährige. Er selbst habe wegen des Güterzuges "Achtung, Zugfahrt!" gerufen. "Genau in diesem Moment kam von der anderen Seite auch ein Zug" - diesen zweiten Zug, eine Regionalbahn, habe der Angeklagte aber nicht bemerkt.

Als der Güterzug und die Regionalbahn weg gewesen seien, "habe ich gesehen, dass zwei Leute auf dem Boden liegen", schilderte der 26-jährige Zeuge. "Als die zwei gestorben sind, hat er (der Angeklagte) das gar nicht mitbekommen."

Der damalige Lokführer der Regionalbahn hat nach eigenen Worten gar nicht bemerkt, dass er zwei Menschen erfasste. "Ich habe irgendwas gehört." Erst im Bahnhof Stockstadt unweit der Unfallstelle habe er von dem Unglück erfahren. Seitdem habe er Zweifel an seiner Arbeit: "Ich bin gerade dabei, den Job zu wechseln", sagte der 32-Jährige. Er habe kein Vertrauen mehr "in das ganze System der Bahn", auch weil er später noch Zeuge eines Beinaheunfalls geworden sei, bei dem ein Fahrdienstleiter Fehler gemacht habe. "Ich will auf jeden Fall nichts mehr mit der Bahn zu tun haben." Bisher sei er noch bei der Hessischen Landesbahn angestellt. Was er künftig mache wolle, wisse er noch nicht.

Ob das Amtsgericht am Mittwoch bereits ein Urteil sprechen wird, war zunächst unklar.