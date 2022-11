Aufräumarbeiten gestalten sich kompliziert

Pumpen zum Absaugen des Propans wurden nach Angaben der Feuerwehr am Samstagnachmittag in Stellung gebracht, am späten Abend sollen die Arbeiten beginnen. Derzeit seien noch sechs havarierte Waggons an der Unfallstelle, darunter vier Kesselwagen mit ursprünglich 200 Tonnen Gas. "Aus den umgekippten Waggons bekommt man wohl etwa die Hälfte heraus", hieß es. "Der Rest muss dann vorsichtig und kontrolliert abgefackelt werden." Dieses könne einige Tage in Anspruch nehmen.