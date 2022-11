In gleich zwei Kornwestheimer Sporthallen rollte in den Herbstferien der Basketball. Drei Tage lang hat die Skizunft in der Gymnasium- und der Rechberghalle ihr Nachwuchscamp abgehalten. Insgesamt 60 Kinder von sieben bis 12 Jahren übten dort Dribbling, Korbleger und Drei-Punkte-Würfe. Etwa die Hälfte der jungen Teilnehmer wagte sich in diesem Rahmen an den Erstkontakt mit dem Basketballsport, wie Skizunft-Abteilungsleiter Mustafa Mesanovic berichtet.