Basketball Auf Platz 3 in die Winterpause

Kornwestheim - So langsam pirscht sich die erste Männermannschaft der Skizunft Kornwestheim in der Bezirksliga an die Tabellenspitze heran. Beim ASV Aichwald verbuchte das Team mit 77:56 seinen fünften Sieg in Folge. Schnell verschaffte sich die Skizunft Respekt. Alexander Richard setzte mit zwei Dreiern gleich zu Beginn ein Zeichen. Zusammen mit Manuel Herzog, der im Spiel 21 Punkte erzielte, drückte Richard als Topscorer mit 23 Punkten dem Spiel seinen Stempel auf. Da die Kornwestheimer auch in Sachen Abwehrarbeit voll auf der Höhe waren, lagen sie nach dem ersten Viertel mit 19:10 in Führung und bauten diese bis zur Halbzeitpause sogar auf 39:23 aus.