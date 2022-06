Basketball-Bundesliga Alba Berlin vor Titel-Hattrick - Party-Crasher München?

Bayern mit Ausfällen

Für die Münchner könnte eine von Corona und Verletzungen geplagte Saison erneut ohne Trophäe enden. "Wir waren zu nervös", erklärte FCB-Center Leon Radosevic das 58:71 am Dienstag. In Berlin wolle die Mannschaft zeigen, dass sie die Saison nicht mit 0:3 beenden möchte. Klingt so der Glaube an das Mega-Comeback?

Zudem müssen die Bayern weiter auf ihren Führungsspieler Vladimir Lucic (muskuläre Probleme) verzichten. In dem Serben fehlt somit der dritte potenzielle Starter neben den Dauerpatienten Darrun Hilliard und Corey Walden. Berlin kann dagegen nach Belieben rotieren. "Wir haben keinen Spieler, der 35 Minuten spielt. Wir haben 14 Spieler, die wir fast die komplette Saison einsetzen", sagte Gonzalez.

Es ist schwer vorstellbar, wie die zermürbten Bayern eine erneute Finalniederlage abwenden wollen. Doch ans Aufgeben denkt niemand. "Solange wir spielen, haben wir Hoffnung", sagte Shooting Guard Nihad Djedovic. "Wir müssen jetzt mit erhobenen Köpfen nach Berlin gehen. Es ist nichts Neues, in Berlin zu gewinnen, das haben wir schon ein paar Mal gemacht." München will den Party-Crasher geben und die geplante Berliner Meisterparty vermiesen. "Gib den Kampf nie auf, nie!", appellierte Trainer Andrea Trinchieri an sein Team.