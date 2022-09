Basketball-EM DBB-Gegner Griechenland: Ein Superstar und viel Erfahrung

Der Superstar

Um Giannis Antetokounmpo dreht sich alles im Team von Trainer Dimitrios Itoudis. "The Greek Freak", wie der 27 Jahre alte Ausnahmebasketballer genannt wird, ist Dreh- und Angelpunkte bei den Griechen. 29 Punkte und 9,2 Rebounds im Schnitt legte der zweimalige MVP der NBA bislang im Turnier auf. Große Allüren zeigt das 2,11 Meter große Kraftpaket dabei aber nicht. "Giannis ist so demütig und engagiert. Es ist das Einfachste, ihn in dein Team einzubauen. Er hat riesigen Respekt vor den Gegnern. Er liebt dieses Spiel", sagte Itoudis über Antetokounmpo, dessen Brüder Thanasis und Kostas ebenfalls zum Kader gehören.