Basketball-EM Gefühlsmix bei deutschen Basketballern - Sorgen um Wagner

Die zwei freien Tage bis zum Viertelfinale kommen für das Team um Kapitän Dennis Schröder deshalb sehr gelegen. Das für Sonntagabend angesetzte Training wurde abgesagt, Schröder und Co. sollen Kraft tanken für die nächste große Herausforderung. "Das hilft uns sehr. Der Gegner spielt morgen erst, von daher haben wir wohl die frischeren Beine", sagte Alba Berlins Johannes Thiemann. Mit aufgeladenen Akkus soll danach der große Coup gelingen, denn den Einzug ins Viertelfinale tat Herbert als Selbstverständlichkeit ab.

"Wir erwarten noch mehr"

"Das ist das, was wir erwartet hatten. Aber unsere Erwartungen gehen noch weiter. Wir haben erwartet, in Berlin zu sein, wir haben erwartet, in Berlin zu gewinnen. Und wir erwarten noch mehr", sagte der Coach nach der kuriosen Partie gegen Montenegro, die eigentlich aus "zwei Basketballspielen in einem" bestand, wie Herbert treffend analysierte.

In der ersten Halbzeit trumpfte das deutsche Team ganz stark auf und führte zur Pause mit 24 Punkten (48:24). Schröder zeigte seine bislang beste Turnier-Leistung und überzeugte als Scorer und Vorlagengeber. Auch der Rest wirkte sehr fokussiert und hatte richtig Lust auf Basketball. Angesichts der zwischenzeitlichen Führung mit 27 Punkten zu Beginn der zweiten Halbzeit kehrte dann der Schlendrian ein, so dass Montenegro noch einmal auf drei Punkte herankam (80:77). Wirklich in Gefahr geriet das Weiterkommen aber nicht mehr.

Doch um wirklich am Wochenende um die erste Medaille seit 17 Jahren, als Dirk Nowitzki Deutschland in Serbien zu Silber führte, mitspielen zu können, werden sich Schröder und Co. steigern müssen. "Wir müssen als Team Deutschland spielen. Wenn wir das machen, haben wir gezeigt, dass wir gegen jede Mannschaft gewinnen können", sagte Schröder.

Hoffen auf mehr Fans in Berlin

Eine Steigerung erhoffen sich die deutschen Basketballer auch von den Fans in Berlin. Nach den Festtagen bei der Vorrunde in Köln waren die Spieler etwas verwundert, dass die Halle beim ersten K.o.-Spiel in Berlin nicht ausverkauft war. "Hoffentlich sind beim nächsten Mal etwas mehr Fans da. Es wäre cool, wenn die Halle komplett voll wäre", sagte Maodo Lo.

"Köln war sehr stark, das hat uns sehr gepusht. Heute waren hier und da ein paar leere Plätze, es war in einigen Phasen etwas still", sagte der Point Guard von Alba Berlin angesichts von nur 12 938 Zuschauern in der 14 500 Besucher fassenden Mercedes Benz-Arena. Mit Blick auf das Viertelfinale am Dienstag richtete sich Lo direkt an die Basketball-Fans aus seiner Heimatstadt. "Ich appelliere als Berliner: Zeigt doch, woraus wir geschnitzt sind. Und unterstützt uns, damit wir eine gute Chance haben."