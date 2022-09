Basketball-EM Maodo Lo hat seinen NBA-Traum noch nicht abgehakt

"Maodo wird der nächste deutsche Spieler in der NBA", sagte Kapitän Dennis Schröder. Lo selbst hat den Traum vom Sprung in die beste Basketball-Liga der Welt ebenfalls noch nicht abgehakt. "Wenn der Weg dorthin führt, dann wäre das toll", sagte Lo. Unter Druck setzen lassen will sich der 29 Jahre alte Point Guard von Alba Berlin aber nicht. "Wenn nicht, dann ist es auch o.k. Meine Ambition ist, mich immer zu verbessern."