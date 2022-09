Basketball-EM Mit Abschlusssieg nach Berlin: DBB-Team nun gegen Montenegro

Slowenien spielt im Achtelfinale gegen Belgien, die Franzosen bekommen es mit der Türkei zu tun und Litauen mit Spanien. Bei der Finalrunde in Berlin (10. bis 18. September) werden am Samstag und Sonntag jeweils vier Achtelfinals gespielt. Das deutsche Team hofft dann auf eine ähnliche Euphorie wie in Köln, wo über 230.000 Tickets verkauft wurden und an allen fünf Tagen ausgelassene Stimmung herrschte.

Ersatzspieler dürfen ran

Mit dem Sieg des Titelverteidigers stand schon vor der Partie der zweite Platz des deutschen Teams fest, weshalb Herbert etwas mehr ausprobieren konnte. Sengfelder und Justus Hollatz bekamen erstmals im Turnier Minuten, anstelle von Schröder durfte der erneut überragende Lo starten.

Der Spielmacher von Alba Berlin - von Schröder während der EM schon mit der besten Basketball-Liga der Welt NBA in Verbindung gebracht - dirigierte die Offensive, traf aus der Distanz und zog immer wieder mit Tempo und Eleganz zum Korb. Die deutliche Halbzeitführung von 15 Punkten war auch Los Verdienst. Bei dem sportlich bedeutungslosen Duell ging es auch nach dem Wechsel hin und her, die deutsche Führung wuchs immer weiter. Es war ein würdiger Abschluss einer beeindruckenden Vorrunde in Köln.