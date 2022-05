Euroleague "Stolz wie nie": Bayern-Basketballer kommen Top-Clubs näher

Über zwei Viertel waren die Münchner am Dienstag sogar dem historischen Coup, als erstes deutsches Team das Final Four zu erreichen, ganz nah. Sechs Punkte betrug der Vorsprung zur Pause. Dann drehten die Katalanen auf und es wurde die von Pesic vermutete "Wurzelbehandlung ohne Betäubung". Barças Spielmacher Nicolas Laprovittola sorgte im dritten Viertel mit 13 Punkten für die Vorentscheidung.

Enger Terminkalender

Die Bayern verlassen die internationale Bühne aber erhobenen Hauptes. Allein der Einzug in die Playoffs grenzte nach der turbulenten Saison an ein Basketball-Wunder. Zwei Corona-Ausbrüche wirbelten den Terminkalender durcheinander, Spieler fielen aus, Partien wurden verlegt, das Training zeitweise ausgesetzt. Die Hauptrunde endete mit einer stressigen Auswärtstournee und drei Euroleague-Spielen in fünf Tagen. "Wir haben irgendwie überlebt", hatte Trinchieri die ereignisreiche Zeit zusammengefasst.

Zeit zum Ausruhen bleibt den Bayern nicht. In der Liga geht es zwischen dem 6. und 10. Mai in drei Spielen darum, Platz zwei zu erreichen. Am Freitag (19.00 Uhr/Magentasport) wartet ratiopharm Ulm auf den Tabellendritten. Danach kommt die BG Göttingen nach München, ehe Alba Berlin an der Isar gastieren wird. Vor allem das Duell mit dem Meister aus der Hauptstadt könnte der Auftakt zum Titelkampf werden. In den Liga-Playoffs kann es dann möglicherweise zu einem Traumfinale gegen Berlin kommen.