Basketball-Euroleague Djedovic sieht größte Spiele der Bayern-Clubhistorie

"Ich glaube schon. Die Fans ändern alles. Es war ein gutes Gefühl, als wir gegen Mailand das erste Mal in der Euroleague in einem Viertelfinale gespielt haben, aber: Das Playoff-Gefühl war ein anderes. Weil die Fans wegen der Corona-Pandemie gefehlt haben", sagte Djedovic der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Die Münchner spielen am heutigen Mittwoch (20.30 Uhr/Magentasport) und am Freitag gegen den FC Barcelona und könnten mit zwei Siegen ins Final Four der Euroleague einziehen.