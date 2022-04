Basketball Bayern planen "historische" Abende: "Top, top, top sein"

Holz traut den Münchnern Großes zu: "Bayern hat letztes Jahr schon daran gekratzt, ins Final Four zu kommen. Bayern ist in der Lage, jede Mannschaft zu schlagen", sagte er. "Halt", entgegnete Andrea Trinchieri am Dienstag im Audi Dome. In seinem Kopf ist nur Platz für Spiel drei. Und überhaupt: "Barcelona ist Hauptrundensieger, hat den besten Kader, den besten Trainer. Ich lebe in der Realität, bleibe am Boden. Barcelona ist weiterhin der Topfavorit", sagte der Italiener.