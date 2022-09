Neue Spielzeit in der Oberliga

Die U12 der Giants geht nach der Landesliga-Meisterschaft in der Vorsaison in der neuen Spielzeit in der Oberliga an den Start. Mesanovic ist gespannt, wie sich das Team dort schlagen wird. „Es wird sicher nicht einfach für die Jungs, aber an einem guten Tag können sie auch ein Team wie Tübingen schlagen“, so er Abteilungschef. Für die Giants-U12 beginnt die Saison am 15. Oktober mit dem Heimspiel gegen die zweite Mannschaft der BBU 01 Ulm.