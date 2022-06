Basketball Giants haben einen neuen Trainer

Vielleicht gelingt unter Pejkic doch noch der Aufstieg

Pejkic folgt als Headcoach auf Miroslav Zujevic, der die Mannschaft zwei Jahre lang betreut hatte. In dieser Zeit war ihm allerdings der Sprung von der Bezirks- in die Landesliga verwehrt geblieben – ein Aufstieg, auf den man bei der Skizunft schon lange hofft. Mladen Pejkic, zuvor Trainer der erfolgreichen U12-Junioren, kann der wichtige Schritt nun gelingen. In der Relegation Anfang Juli wird die Mannschaft bereits von ihm gecoacht. Die erste Einheit unter dem neuen Übungsleiter haben die Giants am vergangenen Dienstag absolviert.