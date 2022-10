Basketball Giants lassen die Relegations-Panne hinter sich

Dafür setzen die Giants auf eine Mischung aus jungen und erfahreneren Akteuren. So gesellte sich zum Beispiel mit Stefan Böttcher ein Spieler mit Regionalligaerfahrung zu den Giants. Und damit ist der neue Kapitän nicht allein. Ein Rückkehrer der jungen Garde ist Mladen Pejkics Sohn Maksim Pejkic, der in der vergangenen Saison noch mit der BBA Ludwigsburg in der Nachwuchs-Bundesliga gespielt hat. „Er macht jetzt Abitur und pausiert dort. Nach einem Jahr werden wir sehen, wie und ob es in Ludwigsburg für ihn weitergeht“, sagt der Herr Papa. Pejkic junior dürfte im Aufbau zunächst den verletzten Nikolai Savic ersetzen. Ganz weg ist Marco Josipovic. Der Abgang des 17-Jährigen dürfte etwas schmerzen, er probiert sich in der Nachwuchs-Bundesliga beim VfL Kirchheim.