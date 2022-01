Basketball Giants untermauern ihre Ambitionen

Die Giants bestimmen das Spiel – die meiste Zeit

Nach dem Seitenwechsel waren es dann wieder die Giants, die zunächst das Spiel bestimmten. Doch dann schien es plötzlich, als ob die Kornwestheimer ihr Pulver verschossen hätten. Fünf Minuten lang gelang den Giants kein einziger Treffer. Nur gut, dass das Zujevic-Team wenigstens unterm eigenen Korb weiter im Bilde war. So konnte der MTV aus dieser Schwächephase kein nennenswertes Kapital schlagen. Erst in den letzten zweieinhalb Minuten des dritten Viertels ging wieder was in Sachen Punkte, sodass die Giants auf 62:46 davonzogen. Zu Beginn des Schlussabschnitts stemmten sich die Gäste noch ein wenig gegen die Niederlage. Doch in den letzten fünf Minuten ließen die Giganten noch viele Male die Bälle durch die gegnerische Reuse regnen und kamen so noch einmal zu 21 Punkten. Unterm Strich stand so ein nie gefährdeter 90:63-Heimsieg. SZ Giants Kornwestheim Crnjac (26), Graus (3), Herzog (21), Josipovic (7), Rauschenberger, Savic (12), Schneider (6), Zagric (3), Zelenika (7), P. Zirn (5)