Die Giganten waren von Beginn an das dominante Team und beherrschten den Gegner fast nach Belieben. Unterm eigenen Korb verteidigte man konsequent, im Angriffsspiel agierte das Team von Trainer Miroslav Zujevic zielstrebig. Den Giants gelang Punkt für Punkt, sie zogen im ersten Viertel auf 19:9 davon. Im zweiten Abschnitt lief es in Richtung des gegnerischen Korbs zwar nicht mehr ganz so reibungslos, in den Abwehraktionen überzeugten die Kornwestheimer jedoch weiterhin. So verlief das Viertel nahezu ausgeglichen, so kam es zu einer deutlichen 32:19-Halbzeitführung.