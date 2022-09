Basketball Jetzt geht "alles": Basketballer auf Nowitzkis Spuren

Deutschlands Basketball-Held Dirk Nowitzki sah auf den Rängen zu, wie seine Nachfolger auf seinen Spuren wandelten. In der Ära des inzwischen 44-Jährigen waren Halbfinals eher die Regel, man spielte bei der EM 2001, der WM 2002 und der EM 2005 in der Runde der letzten Vier. Seither vergingen 17 Jahre sportlicher Dürre. "Die Fans waren unglaublich, unfassbare Stimmung. Das gesamte Team, von der Bank bis zur Starting Five, was wir gebracht haben, ist unglaublich", sagte Schröder. Der nach einer Knöchelverletzung zurückgekehrte Franz Wagner sagte, jetzt gehe "alles".