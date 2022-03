Basketball Junge Giants spielen perfekte Saison

„Meine Spieler haben sich in den letzten Monaten sehr stark entwickelt, was so nicht unbedingt vorhersehbar war“, so Pejkic, der stolz auf sein Team ist – und auch auf die Eltern, die stets eine Unterstützung waren, genau wie Co-Trainerin Aileen Aynacioglu. Der Verband möchte die Saison nun ohne ein Final-4-Turnier beenden. Die Skizunft hätte aber gerne eines. Also organisiert sie es selbst und will die vier Erstplatzierten der einzelnen Staffeln in die heimische Hannes-Reiber-Halle einladen. Eng wird es hingegen für die Aktiven der Giants in der Bezirksliga. Das Topspiel bei den Backnanger Cool Blues verloren die Kornwestheimer mit 62:64 und liegen nun mit zwei Punkten Rückstand auf dem zweiten Rang. Das Team von Trainer Miroslav Zujevic hat aber ein Spiel weniger absolviert. Noch zwei Spieltage trennen die Beteiligten von der Entscheidung um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga.