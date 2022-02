Basketball Medien: Schröder und Theis tauschen ihre NBA-Teams

Theis hatte im August einen Vertrag bei den Rockets unterschrieben, kam in den vergangenen Wochen aber quasi gar nicht mehr zum Einsatz und war zuletzt am 14. Januar aktiv. Theis begann seine NBA-Karriere 2017 bei den Celtics. In der vergangenen Saison wurde er dann zu den Chicago Bulls geschickt und ging von da im Sommer nach Houston. Sowohl die Celtics wie auch die Rockets sind in dieser Saison bislang weit hinter den eigenen Erwartungen zurück geblieben.