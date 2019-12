Basketball Offensivdrang hilft den U18-Junioren nicht

SZ mU14/1:

Gassebner (6), Haug Alonso (7), Kramer, Mader (9), Maly, Michis (7), Obradovic (2), Odom (4), B. Stelter (15), Tomic (2)

Eine schmerzliche 67:68-Niederlage hat die Kornwestheimer U14/2 in der Kreisliga A zuhause gegen den SV ISS Stuttgart kassiert. In der zunächst verhaltenen Partie gelang beiden Mannschaften in ihren Angriffsbemühungen nicht viel, die Gastgeber lagen nach den ersten zehn Minuten mit 7:11 zurück. Im zweiten Viertel nahm dann das Spiel an Fahrt auf, aber auch zur Halbzeitpause hatten die Landeshauptstädter weiterhin die Nase vorn: Mit 25:30 aus Skizunftwarte wurden die Seiten getauscht. Nach Wiederbeginn gaben plötzlich die Kornwestheimer den Ton an, schlugen immer wieder aus Ballgewinnen Kapital. So ging Abschnitt 3 klar mit 25:12 an die Hausherren, die mit 50:42 auch in Führung gingen. Doch Punkt für Punkt kämpften sich die Stuttgarter wieder heran und machten am Ende den entscheidenden Treffer. Durch die unglückliche Pleite rutschte die Skizunft in der Kreisliga A auf den letzten Tabellenplatz ab.

SZ mU14/2:

L. Conrad (2), S. Conrad (15), Hedt, Ivezic (2), Kramer, Junk (8), Lütters (7), Perez Lopez (2), Tamay (2), Wheeler (20)

Den dritten Sieg in Folge hat die U12/1 eingefahren. Das Team hatte erneut ein Auswärtsspiel zu bestreiten und gewann abermals recht deutlich beim MTV Stuttgart mit 61:46. Damit ist die Skizunft klarer Tabellenführer in der Bezirksliga 2.

SZ U12/1:

Ali Tayyib Aydin, Dilaria Aynacioglu, Tom Beckert, Sinan Karakolcu, Marko Pejkic, Marko Tomic Emmanuel Wantsis, Davide Zambuto

In der Hauptrunde der Bezirksliga 1 empfing die U12/2 die KSG Gerlingen zum Rückspiel. Nach der Niederlage vor einer Woche, erhoffte sich die Skizunft eine Revanche, spielte entsprechend forsch auf – und musste sich am Ende doch wieder mit 55:64 geschlagen geben. Durch die Niederlage ist die Skizunft auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.

SZ U12/2:

Marko Aleksic, Adriano da Silva, Hannes Empacher, Joa Graf, Simon Hoinle, Ege Kacar, Calvin Kaesche, Kaan Köstepen, Nhat Minh Tommy Ngo, Miray Poyraz und Brian Taylor