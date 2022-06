Basketball Relegation doch in eigener Halle

Neu-Trainer Mladen Pejkic hatte noch vor wenigen Tagen nur wenig Hoffnung gehabt, dass die Relegationsspiele der Giants-Basketballer in der heimischen Hannes-Reiber-Halle in Kornwestheim stattfinden. Jetzt gab es überraschend doch grünes Licht: Am Samstag, 9. Juli, spielt das Kornwestheimer Männerteam um den Aufstieg in die Landesliga. „Wir waren einfach schneller mit der Bewerbung“, sagt der Abteilungsleiter Mustafa Mesanovic. Am Ende sei alles ganz schnell gegangen: Der Staffelleiter fragte bei den Vereinen an, man besprach sich kurz, meldete sich bei der Stadt, die gab grünes Licht – jetzt steht der Basketball-Party nichts mehr im Wege.