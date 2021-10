Basketball Sieg in der Halle und am grünen Tisch

Kornwestheim - Eigentlich hatte das Spiel alles, was es aus Kornwestheimer Sicht brauchte: Mit 18 Punkten führte der abermals starke Neuzugang Stojan Crnjac die Giants in der Basketball-Bezirksliga zu einem 81:62-Auswärtssieg bei der BG Tamm/Bietigheim. Die Partie als solche bezeichnet Abteilungsleiter Mustafa Mesanovic im Nachgang als „richtig tolles Spiel, bei dem echt die Post abgegangen ist“. Und noch besser: Nach dem Spieltag steht Kornwestheim auf Tabellenplatz 1 – nur wird die Leistung in eben jenem Spiel nun doch nicht so gewürdigt werden wie verdient.