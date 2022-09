Basketball Top-Jugendteams bei den Giants

Mit dabei sind die Mannschaften aus Crailsheim, die ihren Titel verteidigen möchte, aus Mannheim, Karlsruhe, Ulm, Ludwigsburg, Kirchheim und Tübingen – und die U12 der Giants natürlich ebenfalls. In der zurückliegenden Saison hatten die Kornwestheimer die Landesliga dominiert und spielen nun in der Jugend-Oberliga. Dort sind auch sämtliche Gegner vom Wochenende am Start. „Wir nutzen das Turnier natürlich zur Vorbereitung auf die kommende Runde“, sagt Mesanovic.