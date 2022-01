Basketball Von Oklahoma geht’s nach Maine

Kornwestheim - Im November 2019 war Daniel Franz noch guter Dinge. „Es ist cooler, alle paar Tage Spiele zu haben und nicht nur am Wochenende“, gab der damals 20-jährige Basketballer zu Protokoll. Einige Wochen zuvor war der einstige Power Forward der Skizunft Kornwestheim in die USA gezogen, nach Oklahoma, in das 20 000-Einwohner-Nest Altus. Dort, in unmittelbarer Nachbarschaft des gleichnamigen Luftwaffenstützpunktes, hatte er sich am Western Oklahoma State College eingeschrieben. Und er spielte Basketball in der Universitätsmannschaft, die sich „Pioneers“, also Pioniere nennt.