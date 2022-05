Bauwirtschaft Studie: Viele Baufirmen stehen vor Nachfolgeproblemen

In jedem zweiten Unternehmen im Baugewerbe stehe in den kommenden zehn Jahren der Rückzug des Inhabers oder der Inhaberin an, heißt es in einer Analyse des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), die am Freitag in Bonn veröffentlicht wurde. Das seien 163.000 Firmen. Zugrunde lag der Studie demnach eine repräsentative Umfrage unter mehr als 2500 Bauunternehmern.