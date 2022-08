Bayern München Hoeneß: Transfer von Mané ein "Meisterwerk" von Salihamdzic

Die Verpflichtung von Mané sieht Hoeneß auch als Bestätigung für Sportvorstand Salihamidzic, dessen Arbeit in der Öffentlichkeit stets kritisch beäugt wird. "Ich stand immer hundertprozentig hinter ihm, in guten wie in schlechten Zeiten", sagte Hoeneß. "Alle im Vorstand haben sich in den letzten Monaten stark entwickelt."