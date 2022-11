Bayern Rechtsstreit um Garmischer Wiesen und Welterbe-Liste

Ist das Welterbe das richtige Vehikel?

Der Garmischer Kreisvorsitzende des Bundes Naturschutz in Bayern (BN), Axel Doering, nannte die Bewerbung als Welterbe eine "ambivalente Sache". "Es ist richtig und gut, wenn man versucht diese Wiesenlandschaft zu erhalten", sagte Doering am Dienstag. "Die Wiesenlandschaften, die man erhalten will, sind einmalig. Aber es ist die Frage, ob das Welterbe das richtige Vehikel ist."