Benefizkonzert im „K“ Musikalische Leckerbissen für guten Zweck

„Musik verbindet“, so lautet der Slogan der Städtischen Orchester Kornwestheims. Ein Leitsatz, den sich offensichtlich viele Besucher des Wohltätigkeitskonzerts am Samstagabend im Kornwestheimer „K“ zu Herzen genommen haben. „Dass wir das Konzert nach zwei Jahren Corona-Abstinenz nun endlich wieder in unserem Wohnzimmer, dem K, durchführen dürfen“, freute auch den Vorsitzenden der Städtischen Orchester, Michael Meyle, der als Moderator die Gästeschar begrüßte und mit launigen Worten durch den zweiten Teil des Abends führte. Meyle dankte den zahlreich erschienenen Besuchern, die den Saal bis auf wenige Sitze komplett gefüllt hatten. Er kündigte an, dass wir „durch Ihre Mithilfe, die einhunderttausend Euro-Schallmauer knacken werden“. Der diesjährige Erlös des bereits zum 29. Mal stattfindenden Wohltätigkeitskonzerts wird erneut den Vertretern des Vereins „Gemeinsam“ überreicht.