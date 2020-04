Benningen am Neckar - Zwei 44-Jährige und ein 33 Jahre alter Radfahrer sind am Mittwoch in Benningen am Neckar zwei Mädchen zur Hilfe geeilt und so in eine handfeste Auseinandersetzung geraten. Wie die Polizei mitteilt, war das Trio um kurz nach 17 Uhr eingeschritten, weil zwei Männer offenbar eine 13- und eine 15-Jährige belästigt hatten. Die beiden Männer wurden handgreiflich.