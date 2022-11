Bericht Katastrophale Zustände in syrischem Flüchtlingslager Al-Hol

In dem Bericht warnt die Hilfsorganisation auch vor dem Einfluss extremistischer Gruppen im Camp. Die Bewohner fürchten sich demnach einerseits vor der ständigen Bedrohung "durch extreme Gewalt, die von bewaffneten Gruppen im Lager ausgeübt wird", und auf der anderen Seite vor den "immer härteren Sicherheitsmaßnahmen, die von den Lagerbehörden in dem Versuch ergriffen werden, die Situation in Al-Hol in den Griff zu bekommen".