Berliner Band "Die letzte Runde": City gehen auf Abschiedstour

Über 30 Konzerte geplant

Bis zum Jahresende sind nun noch über 30 Konzerte geplant - die meisten davon im Osten Deutschlands. Aber auch nach Hamburg und Hannover führt die Tour. In Berlin, wo City am 4. Februar 1972 in der DDR ihr allererstes Konzert spielte, endet die Tour: am 29. und 30. Dezember in der Mercedes-Benz-Arena.