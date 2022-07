Berliner FDP-Fraktionschef Czaja: Nacht-Beleuchtung des Brandenburger Tors prüfen

Solche Maßnahmen könnten ein Vielfaches an Einsparungen mit sich bringen, meinte der FDP-Politiker. "Was wir von den Bürgerinnen und Bürgern erwarten, muss der Staat auch bei sich selbst leisten." Deshalb erwarte er, dass dies ernsthaft geprüft werde. Angesichts gedrosselter und womöglich bald ausbleibender Gaslieferungen aus Russland sowie explodierender Energiepreise wird in Deutschland breit über Einsparmöglichkeiten diskutiert. Der Berliner Senat hat dafür eine Taskforce eingerichtet.