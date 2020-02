Besigheim 15-Jährige im Zug sexuell belästigt

Besigheim - Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochvormittag eine junge Frau in einer Regionalbahn zwischen Kirchheim/Neckar (Kreis Ludwigsburg) und Stuttgart sexuell belästigt. Wie die Bundespolizei mitteilt, war die Jugendliche in Kirchheim in die Regionalbahn gestiegen und hatte sich dem Täter gegenüber gesetzt. Der Mann sprach die 15-Jährige an und forderte sie auf, ihm auf die Zugtoilette zu folgen. Weil der Teenager das ignorierte, rutschte der Mann neben sie und streichelte sie am Bein.