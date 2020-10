Besigheim Mercedes-Fahrer fällt einen Baum

Besigheim - Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer hat in Ottmarsheim eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Weil der Mann alkoholisiert war, ist er seinen Führerschein los. Ein Zeuge hatte am Montag um kurz nach 23 Uhr die Polizei alarmiert, weil ihm die rasante Fahrweise des Mercedes-Lenkers aufgefallen war und er anschließend Geräusche, die verdächtig nach einem Unfall klangen, gehört hatte. Den demolierten Mercedes fanden die Beamten am östlichen Ortsrand des Besigheimer Stadtteils.