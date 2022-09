Besuche als US-Präsident Obama: Queen ließ Töchter in vergoldeter Kutsche herumfahren

London - Mit Erinnerungen an gemeinsame Begegnungen hat der frühere US-Präsident Barack Obama die gestorbene britische Königin Elizabeth II. gewürdigt. In einem Video, das er auf seinem Twitter-Account veröffentlichte, berichtete Obama (61) von seinen Besuchen als US-Präsident in London. "Sie hätte nicht freundlicher oder aufmerksamer zu mir und Michelle sein können", sagte Obama über sein erstes Treffen mit der Queen, bei dem seine Frau ihn begleitete.