Biathlon Keine Podestplätze für deutsche Biathleten in Oberhof

Unzufriedenheit nach mäßigen Leistungen

"Perfekt war das Rennen nicht, aber läuferisch habe ich mich richtig gut gefühlt", sagte Doll im Ziel: "Das stimmt mich positiv." Drei Nachlader seien in so einem Rennen aber zwei zu viel, bemerkte der Ex-Weltmeister aus dem Schwarzwald.

In ihrer Thüringer Heimat patzte Voigt nur einmal am Schießstand, konnte in der Loipe aber nicht mithalten und fiel auf Rang vier zurück. "Man hat gesehen, dass ich auf der Strecke ein paar Defizite habe. Das wusste ich aber auch vorher schon", sagte die 24 Jahre alte Voigt. Schlussläuferin Hinz konnte nach vorne nichts mehr ausrichten.

Dort lief Norwegen ungefährdet dem nächsten Sieg entgegen. Die Brüder Tarjei und Johannes Thingnes Bö deuteten zusammen mit Ingrid Landmark Tandrevold und Marte Olsbu Röiseland an, was in einem Monat in China von ihnen zu erwarten ist. Dabei fehlten in Sturla Holm Laegreid oder Tiril Eckhoff zudem noch weitere Siegläufer. Auch die Franzosen schonten einige Stars um den Gesamtweltcup-Führenden Emilien Jacquelin und schafften es trotzdem auf das Podium.