Bietigheim-Bissingen 47 Steelers-Fans müssen draußen bleiben

Es stehe jedem offen, meint Volker Schoch dazu, individuell juristisch gegen das Stadionverbot vorzugehen. Er sei auch schon von anderen „Standortverantwortlichen“ angerufen worden, was denn in Bietigheim los sei. Dass die Fans nun generell in schlechtem Licht dastehen, hofft Schoch nicht: „Wir haben 1500 Dauerkartenbesitzer und das waren 47 Fans, die sich nicht an die Regeln gehalten haben.“

Das zarte Pflänzchen „alternative Fankultur“

Positiv stimmt ihn, dass junge Fans als (friedliche) Stimmungsmacher nachkommen. Das sei ein zartes Pflänzchen anderer Fankultur, das es zu hegen und pflegen gelte. Darüber würden sich wohl nicht nur die Fans freuen, die nicht mit den rufschädigenden Krawallbrüdern in einem Atemzug genannt wollen. Auch für die Polizei gibt es Ersprießlicheres, als sich mit marodierenden Fan-Horden auseinandersetzen zu müssen. In Heilbronn hatten rund 30 Beamte der Bereitschaftspolizei sowie Einsatzkräfte vom Polizeipräsidium zu der Kneipe ausrücken müssen, um die Situation in den Griff zu bekommen, berichtet Rainer Köller, Sprecher des Heilbronner Präsidiums.

Für das Ludwigsburger Präsidium erzählt Peter Widenhorn: „In letzter Zeit stellten die Kollegen eine Zunahme provokanter Aktionen im Vorfeld von Begegnungen fest.“ Fangruppen reisten Stunden vor der Begegnung an und versuchten die gegnerischen Fans durch öffentlichkeitswirksame Auftritte aus der Reserve zu locken, berichtet der Sprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.

Tiefer Graben in der Fan-Szene

In Bietigheim-Bissingen war es in den Spielzeiten 2017/18 und 2018/19 bei zwei Spielen gegen Heilbronn sowie bei Partien gegen gegen Ravensburg, Landshut und Nauheim zu größeren Ausschreitungen der rivalisierenden Fangruppierungen gekommen. Die Folgen, so Peter Widenhorn: mehrere gefährliche Körperverletzungen, Widerstandshandlungen und Beleidigungen. In der aktuellen Spielzeit 2019/20 habe es hingegen noch keine gravierenden Vorkommnisse in Bietigheim gegeben.

„Wir waren früher auch keine Waisenknaben“, sagt Harald Bosch, der Fanbeauftragte der Steelers. „Bei uns war aber irgendwann eine Grenze erreicht. Wir haben uns auf das Verbale beschränkt.“

Wer sich daneben benimmt, soll die Konsequenzen spüren

Jeder sei letztlich selbst für das verantwortlich, was er tue, und müsse dann auch die Konsequenzen tragen. Bosch sagt aber auch: „Die ganze Geschichte hat in der Fan-Szene einen sehr tiefen Graben gerissen. Das hat uns weh getan.“

Die Polizei begrüßt es, dass das Verhalten der Bietigheimer Fans nicht folgenlos geblieben ist. „Stadionverbote sind hilfreich“, kommentiert der Sprecher des Heilbronner Präsidiums Rainer Köller. „Wer sich daneben benimmt, soll auch Konsequenzen spüren.“ Gingen die Abgestraften dennoch ins Stadion, „dann kann gegen sie wegen Hausfriedensbruch ermittelt werden“.