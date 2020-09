Bietigheim-Bissingen - Ein Schwerverletzter und 12 000 Euro Schaden – da ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag in der Stuttgarter Straße in Bietigheim-Bissingen ereignet hat. Laut der Polizei hatten zwei Autofahrer ihre Autos auf einer Kreuzung abrupt abgebremst, weil sich ein Rettungswagen mit Blaulicht näherte. Der nachfolgende Fahrer erkannte dies zu spät und knallte mit seinem Ford gegen den stehenden Mercedes, der dann auf den VW geschoben wurde. Den 28-jährigen Mercedes-Fahrer brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.