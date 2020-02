Bietigheim-Bissingen - Zwei Verletzte und einen Schaden von 7500 Euro hat ein Unfall gefordert, der sich am Mittwoch gegen 19.10 Uhr in Bissingen ereignet hat. Ein 82 Jahre alter Opel-Fahrer hatte laut Polizei beim Abbiegen von der Maybach- in die Bahnhofstraße vermutlich aus Unachtsamkeit einen von links kommenden Audi übersehen, dessen 32-jährige Fahrerin Vorfahrt hatte. Die Autos stießen gegeneinander, rutschten auf einen Gehweg und durchpflügten ein Blumenbeet. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen, der 82 Jahre alte Mann kam in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.