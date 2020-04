Bietigheim-Bissingen Ladendetektiv muss sich zweimal zur Wehr setzen

Bietigheim-Bissingen - Einen solch ereignisreichen Tag haben wohl auch Ladendetektive nicht allzu oft: Ein 51-jähriger Detektiv aus Bietigheim-Bissingen musste sich am Dienstag gleich zweimal gegen renitente Diebe zur Wehr setzen. Wie die Polizei berichtet, hatte er gegen 16.15 Uhr einen 46-Jährigen im Kaufland an der Prinz-Eugen-Straße beobachtet, wie er eine Schachtel Zigaretten in der Jackentasche seines 48-jährigen Begleiters verschwinden ließ. Der Ladendetektiv sprach den 46-Jährigen auf dem Parkplatz deshalb an, es kam zu einem Gerangel. Als Passanten eingriffen, stieg der 46-Jährige in sein Auto und fuhr davon. Der 48-jährige rannte zu Fuß in Richtung Bahnhof davon. Die Polizei nahm das Duo kurze Zeit später fest.