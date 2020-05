Bietigheim-Bissingen Mann droht mit Anschlag

Bietigheim-Bissingen - Wütende Äußerungen eines 64 Jahre alten Mannes am Telefon haben am Dienstag gegen 16.55 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in Bietigheim-Bissingen und Ludwigsburg geführt. Der Mann hatte von seiner Wohnung aus mit einer Mitarbeiterin einer Bank telefoniert, weil er offensichtlich über die Bearbeitung seines Kredites unzufrieden war. Dabei kam es zu einem lautstarken Streit. Während dieses Telefongesprächs drohte der Mann damit, in einem Elektromarkt im Breuningerland in Ludwigsburg ein Gewaltverbrechen zu verüben. Die Mitarbeiterin wandte sich sofort an die Polizei.