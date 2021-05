Bietigheim-Bissingen Voll besetzt und viel zu schnell

Bietigheim-Bissingen - Mit einem Totalschaden endete am Mittwochabend die Flucht eines 20-jährigen BMW-Fahrers. Er war einer Polizeistreife in der Stuttgarter Straße in Bietigheim aufgefallen, weil sein Auto voll besetzt war, was die Polizei wegen der aktuellen Corona-Verordnung überprüfen wollte. Doch der Fahrer gab Gas und raste davon – so schnell und mit so gefährlichen Überholmanövern, dass die Streife Mühe hatte, ihn zu verfolgen.