Bietigheim-Bissingen Von den Bietigheimer Wobachspatzen zur Akademie nach Hamburg

Idee gedeiht in Kornwestheim

Aufgrund der Corona-Krise muss auch der Wettbewerb natürlich anders ablaufen als ursprünglich geplant, nämlich online. Wie auch die anderen Bewerber hat die tanzbegeisterte Kim Laura Bräutigam ein zweiminütiges Video an die DAK geschickt, das sie bei einer Solo-Choreografie zeigt. „Ich hatte bereits ein Video von meiner Abschluss-Tanzprüfung, das habe ich auch für den Wettbewerb genutzt“, berichtet Bräutigam im Gespräch. Die 19-Jährige tanzt nämlich nicht nur seit 15 Jahren bei den Wobachspatzen in Bietigheim, sie hat auch eine Ausbildung zur Sport- und Gymnastiklehrerin in Kornwestheim absolviert. Eben dort brachte sie ihre Tanzlehrerin auf die Idee, sich für eine Musicalausbildung zu bewerben. „Die Zusage dort ist eine Bestätigung für mich und hat meinem Selbstbewusstsein gut getan.“