BMX-Radsport Titelkämpfe als Aushängeschild

Champions-Rennen und Skizunft-Platzierungen

Race of the Champions

Am Sonntagnachmittag traten je acht Topfahrerinnen und -fahrer aus unterschiedlichen Klassen zum Meisterrennen an. Die weibliche Konkurrenz ohne Skizunft-Beteiligung gewann Anika Psyk (RC Erlangen), Ville Walker belegte bei den Männern Rang sechs.