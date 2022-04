BMX Regula Runge startet wieder

Wie lange sie für die ersten Spitzenplatzierungen brauchen wird, weiß im Hause Runge noch niemand genau. Tatsache ist, dass die Gelegenheiten nun reihenweise anstehen. Denn nach den European-Cup-Läufen in Ravels geht es am Folgewochenende gleich im hessischen Ahnatal weiter. Dort steigt am 7. und 8. Mai der erste von drei Läufen zum 3-Nations-Cup. Diese Serie wird später im Jahr fortgesetzt, am 3. und 4. September im belgischen Zolder sowie eine Woche darauf in Assen in den Niederlanden.