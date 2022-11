Bobsport Friedrichs düstere Prognose - Spies: "Später ins Eis"

Nach den außergewöhnlichen Erfolgen in Peking mit dem deutschen Dreifacherfolg im Zweierbob der Männer, dem Doppelsieg im Viererbob dank Lochner und dem Überraschungsgold von Laura Nolte sieht Spies nicht so skeptisch in die Zukunft. "Wir sind sicherlich eine Premium-Randsportart. Es gibt Sportarten, die viel weiter am Rand stehen. Wir haben zudem im Winter eine sehr gute Medienpräsenz", sagte Spies der Deutschen Presse-Agentur.

Spies sieht Bobsport vor Veränderungen

Um Nachwuchs mache er sich keine Sorgen. "Gerade im Herrenbereich haben wir enormen Zulauf, da sind wir sicherlich sehr, sehr gut aufgestellt", sagte der Winterberger. Auch wenn der Zufluss aus der Leichtathletik nicht mehr so enorm sei, kommen genug Interessenten zum Bob. Selbst Eintracht Frankfurt gründete jetzt eine Bobsparte im Verein.

Die düstere Zukunftsprognose von Friedrich wollte Spies nicht teilen, vielmehr fordert er ein Umdenken. "Was Franz sicher auch meinte, wir müssen uns da besser aufstellen, später ins Eis gehen, grüner werden, selber Strom erzeugen", sagte der Cheftrainer und betonte: "Auch ich will da Vorreiter sein, wir müssen nicht vor November Bobfahren."

Der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) hat schon reagiert. "Wir nehmen das Thema sehr ernst. Wir haben gemeinschaftlich mit den Bahnbetreibern einen Maßnahmenkatalog zur Energieeinsparung erarbeitet", sagte BSD-Vorstandschef Thomas Schwab. Themen wie Umrüstung auf LED-Technik, Fotovoltaik, Wasser und Windkraft sowie Kälteanlagen nur mit Minimalbetrieb spielen dabei eine große Rolle. Zudem will sich Schwab bei den Weltverbänden dafür einsetzen, dass die Wintersportsaison grundsätzlich drei bis vier Wochen später beginnt. Die Bahnbetreiber sollen sich weltweit auf einen Trainingsbeginn zum 1. November einigen.