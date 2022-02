Bodensee Extremschwimmer Bieber bricht Eismeilen-Rekord

Für die 1694 Meter lange Strecke benötigte Bieber am Sonntag in Wasserburg 36,03 Minuten. Die durchschnittliche Wassertemperatur betrug dabei sehr frische 4,2 Grad, dazu kam und strahlender Sonnenschein. Als Bieber das Wasser verließ, jubelte er und hüllte sich in einen Wintermantel. Rund eine Stunde lang, so seine Vermutung, müsse er sich nun aufwärmen.