Bönnigheim „Tatkräftiger Helfer für Notleidende“

In Bönnigheim wirkte Christoph Ulrich Hahn von 1833 bis 1859 als Pfarrer. Er war der bedeutendste Sozialreformer Württembergs. So gründete er mit Henry Dunant zusammen quasi das Rote Kreuz. Mit dem „Württembergischen Sanitätsverein“ rief er die erste Rote-Kreuz-Organisation der Welt ins Leben, auch die Evangelische Gesellschaft in Stuttgart geht auf Hahns Wirken zurück. In Bönnigheim initiierte er 1851 den ersten Kindergarten. 1834 eröffnete Hahn in Bönnigheim auch eine internationale Knabenerziehungsanstalt an der Straße nach Erligheim. In diesem Gebäude gründete 1854 schließlich Alois Amann seine Fabrik für gezwirnte und gefärbte Seiden.