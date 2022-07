Börse in Frankfurt Dax am Tag der US-Zinsentscheidung im Plus

Frankfurt/Main - Am Tag der US-Zinsentscheidung ist der zuletzt schwächere Dax mit Gewinnen in den Handel gestartet. In der ersten Stunde auf Xetra legte das deutsche Leitbarometer um 0,42 Prozent auf 13.152 Punkte zu. Die Bodenbildung im Dax könne weiter als intakt angesehen werden, sagte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. "Solange aber die zukünftige Energieversorgung für Deutschland nicht geregelt ist, hängt der Markt am Tropf der Politik im Kreml", so der Analyst.